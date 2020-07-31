Избиение 12-летней девочки произошло на Закарпатье. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/n141886-izbienie-12-letney-devochki-vskolyhnulo-zakarpate-zverstvo-popalo-na-video.html

Ракурс

Избиение 12-летней школьницы на Закарпатье всколыхнуло общественность.

Инцидент произошел на территории курортного комплекса «Воеводино» в селе Турья Пасека Перечинского района. Ребенок катался на велосипеде с телефоном в руках и врезался в семью отдыхающих, которая шла по тротуару. Об этом 31 июля сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу полиции.

В сеть уже попало видео с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как школьница врезалась в семью и сбила двух родителей и двух дочерей. После этого 39-летний мужчина подошел к ребенку, толкнул его и ударил по лицу. Также он разбил ее мобильный телефон.

В областной полиции сообщили, что мать пострадавшей после инцидента обратилась к правоохранителям. Девушку после избиения положили в больницу, у нее травма головы и стресс. У пострадавшей сильные головные боли, она психологически подавлена.

Напомним, в октябре 2019 года в Запорожье жестоко избили школьницу на территории одного из школьных стадионов. Потерпевшую били по лицу и туловищу, в том числе и ногами, и заставляли становиться на колени и целовать обувь.