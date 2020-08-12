Самых дорогостоящих актеров 2020 года назвал Forbes

Рейтинг актеров. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142383-samyh-dorogostoyaschih-akterov-2020-goda-nazval-forbes.html

Ракурс

Forbes оценил состояние мировых актеров и составил рейтинг самых высокооплачиваемых из них.

Возглавил рейтинг бывший рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон. Он занимает вершину топа уже второй год подряд. Об этом стало известно из списка, который опубликовало издание Forbes.

Издание оценило годовой доход Джонсона от актерской деятельности в 87,5 млн долл. Отмечается, что за роль в боевике «Красное уведомление» (Red Notice), который выйдет на Netflix позже в этом году, актер уже получил 23,5 млн долл.

Кроме того, актер зарабатывает огромные доходы благодаря успеху его линейки мужской спортивной одежды Project Rock, которую он разработал совместно со спортивным брендом Under Armour.

Вторую строку в рейтинге занял коллега «Скалы» по фильму «Красное уведомление», канадский актер Райан Рейнольдс. Его доход издание оценило в 71 млн долл. Сообщается, что он заработал более 20 млн долл. за роли в фильмах «Призрачная шестерка» (6 Underground) и «Красное уведомление» (Red Notice).

Закрывает тройку самых высокооплачиваемых актеров мира американец Марк Уолберг, его годовой доход составил 58 млн долл. Заработать свои миллионы актеру удалось в качестве продюсера документальных фильмов «Мак-миллион» (McMillions) и «Уолл-стрит» (Wahl Street).

Также в топ самых дорогих актеров вошли Бен Аффлек (55 млн долл.), Вин Дизель (54 млн долл.), Акшай Кумар (48 млн долл.), Лин-Мануэль Миранда (45,5 млн долл.), Уилл Смит (44,5 млн долл.), Адам Сэндлер (41 млн долл.) и Джеки Чан (40 млн долл.).



Оценки заработка основываются на данных Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с инсайдерами отрасли. Все цифры указаны перед уплатой налогов и отображают прибыль между 1 июня 2019 и 1 июня 2020 года. Гонорары для агентов, менеджеров и юристы не вычитаются.



Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг самых богатых людей мира от Forbes пополнил основатель компании Tesla и производителя ракет-носителей семейства Falcon SpaceX Илон Маск, который благодаря росту акций Tesla поднялся на пятую строчку Forbes Real-Time Billionaires.