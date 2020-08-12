Паспорти у формі книжечки хоче вивести з обігу Кабмін

Паспорт громадянина України, фото: Вінницька ОДА

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Паспорти громадянина України у формі книжечки планують поступово вивести з обігу.

Відповідний законопроект Кабінет міністрів пропонує ухвалити Верховній Раді за результатами сьогоднішнього засідання уряду. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з цим законопроектом, паспорти у формі книжечки поступово замінюватимуть на пластикову карту. Це відбуватиметься, коли для громадян наставатиме необхідність замінити фото в паспорті у зв’язку із досягненням віку 25 чи 45 років.

Нові паспорти видаватимуть лише у формі пластикової картки.

Якщо громадянин вже досяг 45-річного віку і до його паспорту у формі книжечки вклеїли нове фото, такий паспорт матиме безстрокову дію.

У пояснювальній записці відповідного законопроекту зазначається, що за весь час, що минув із запровадження в Україні паспортів громадянина у формі пластикової картки, видано лише близько 3 млн таких паспортів.

Нагадаємо, у квітні в Україні з’явилася можливість оформити електронний паспорт у мобільному додатку «Дія».