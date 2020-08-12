Володимир Зеленський. Фото: Soho

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, решил переехать на государственную дачу несмотря на свое предвыборное обещание.

На обслуживание резиденции президента расходуется 3,5 млн гривен бюджетных средств в год. Об этом сообщил депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.







Арьев осудил супругов Зеленских, которые являются долларовыми миллионерами, за использование государственной дачи. Он напомнил, что президент имеет пять квартир в Киеве, роскошную виллу в Италии, апартаменты в Великобритании и несколько гостиничных номеров в Грузии. Но несмотря на свои владения и доходы, все же решил переехать в президентскую резиденцию, где будет жить за бюджетные средства.

Он добавил к своим словам официальный ответ от Офиса президента, где сообщается, что налогоплательщики будут платить 3,5 млн грн за госдачу Зеленского.







Депутат отметил, что согласно информации, предоставленной ОП, президент начал готовиться к переезду еще в июне 2019 года. То есть сразу после своего избрания. До своей победы на выборах Зеленский осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями. Он утверждал, что государственные резиденции надо отдать детям.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский переехал жить на бывшую государственную дачу Виктора Ющенко. Зеленский пользуется домом на территории резиденции «Конча-Заспа».

Журналисты сообщили, что в этом имении сделали ремонт за государственный счет. В конце 2019 года почти 200 тыс. грн из государственного бюджета потратили на текущий ремонт, а 110 тыс. грн ушло на ремонт системы пожарной сигнализации.