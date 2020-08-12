Во время акций протеста в Беларуси, фото: «Радио Свобода»

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Протесты в Беларуси продолжаются уже четвертый день. Сегодня участники акций протеста планируют в 19.00 начать блокирование улиц.

На данный момент активисты объединяются в «цепи солидарности» — берутся за руки в знак солидарности против применения насилия силовиками, сообщает издание «Хартия97».

В частности, несколько таких акций произошло в Минске, а также в Гомеле, Барановичах, Жодино и Лиде.

В Гродно участники акции протеста встали на колени, держа в руках портреты пятилетней девочки, которая попала в больницу в результате нападения бойцов ОМОНа на автомобиль, в котором ребенок ехал вместе с семьей.

Кроме того, в Минске 250 женщин в белых одеждах стали в живую цепь возле Комаровского рынка в Минске. После того, как силовики приказали им разойтись, они начали медленно расходиться, закинув руки за голову.

Напомним, во время акций протеста в Беларуси пострадали граждане Украины.