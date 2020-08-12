Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Во время акций протеста в Беларуси, фото: «Радио Свобода»

Белорусы сковывают улицы городов цепями солидарности и готовятся блокировать дороги (ФОТО, ВИДЕО)

12 авг 2020, 15:25
999

Протесты в Беларуси продолжаются уже четвертый день. Сегодня участники акций протеста планируют в 19.00 начать блокирование улиц.

На данный момент активисты объединяются в «цепи солидарности» — берутся за руки в знак солидарности против применения насилия силовиками, сообщает издание «Хартия97».

В частности, несколько таких акций произошло в Минске, а также в Гомеле, Барановичах, Жодино и Лиде.

Во время акций протеста в Беларуси, фото: Nexta

Во время акций протеста в Беларуси, фото: Nexta

Во время акций протеста в Беларуси, фото: Nexta

Во время акций протеста в Беларуси, фото: Nexta

В Гродно участники акции протеста встали на колени, держа в руках портреты пятилетней девочки, которая попала в больницу в результате нападения бойцов ОМОНа на автомобиль, в котором ребенок ехал вместе с семьей.

Кроме того, в Минске 250 женщин в белых одеждах стали в живую цепь возле Комаровского рынка в Минске. После того, как силовики приказали им разойтись, они начали медленно расходиться, закинув руки за голову.

Во время акций протеста в Беларуси, фото: «Радио Свобода»

Во время акций протеста в Беларуси, фото: «Радио Свобода»


Напомним, во время акций протеста в Беларуси пострадали граждане Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров