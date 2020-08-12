Насилие в Беларуси Киев осуждает, но оценивать выборы еще рано, фото — tut.by

https://racurs.ua/n142389-nasilie-v-belarusi-kiev-osujdaet-no-ocenivat-vybory-esche-rano-mid.html

Ракурс

Протесты в Беларуси не могут подавляться чрезмерным насилием. Такую позицию официального Киева выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина пока не готова оценить выборы в Беларуси, но «осуждает насилие и призывает к диалогу», сообщил Кулеба в эфире радио «Новое время».

МИД осуждает насилие на протестах в Беларуси и призывает власти освободить задержанных и начать диалог с обществом.

Кулеба сообщил, что для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни. Украинская власть, по его словам, знает, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния и ослабляет страну.

Этим всегда пользуются внешние игроки, а Россия заинтересована в ослабленной Беларуси, — заявил Кулеба и пожелал соседям выйти на путь диалога и найти «общественный баланс».

Министр отказался оценить результаты выборов в Беларуси и сообщил, что в ведомстве «внимательно отслеживают ситуацию».

Напомним, что 10 августа страны «Люблинского треугольника» — Украина, Польша и Литва — выступили с совместным заявлением о массовых акциях протестов в Беларуси. Они призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к терпимости и отказу от уличного насилия. В Раде те временем зарегистрировали проект постановления, в котором предлагается не признавать результаты выборов.