Жорстке затримання українських волонтерів із «Восток SOS» у Мінську потрапило на відео. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n142405-jorstke-zatrymannya-ukrayinskyh-volonteriv-iz-vostok-sos-u-minsku-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Протести в Білорусі тривають, силовики продовжують затримувати активістів, а іноді і випадкових перехожих. Сьогодні, 12 серпня, у Мінську білоруські силовики жорстко затримали двох українських волонтерів із благодійної організації «Восток SOS».

Затриманими виявилися Костянтин Реуцький та Євген Васильєв, повідомляє Hromadske.

Все почалося з того, що Реуцький зняв на камеру, як правоохоронці затримували чоловіка, який просто переходив дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ

— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Реуцький колишній журналіст Hromadske, тому видання намагається зв’язатися з посольством України в Білорусі, щоб отримати інформацію про долю українця. На жаль, у посольстві ніхто не відповідає.

Як раніше писав «Ракурс», білоруські силовики активно затримують учасників протесту в Мінську. Відділення міліції переповнені. Правоохоронці застосовують грубу силу, вони кладуть затриманих на землю і періодично б’ють.