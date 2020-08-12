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Ракурс
Жорстке затримання українських волонтерів із «Восток SOS» у Мінську потрапило на відео. Фото: Гордон

Жорстке затримання українських волонтерів із «Восток SOS» у Мінську потрапило на відео

12 сер 2020, 19:29
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Протести в Білорусі тривають, силовики продовжують затримувати активістів, а іноді і випадкових перехожих. Сьогодні, 12 серпня, у Мінську білоруські силовики жорстко затримали двох українських волонтерів із благодійної організації «Восток SOS».

Затриманими виявилися Костянтин Реуцький та Євген Васильєв, повідомляє Hromadske.

Все почалося з того, що Реуцький зняв на камеру, як правоохоронці затримували чоловіка, який просто переходив дорогу.

Реуцький колишній журналіст Hromadske, тому видання намагається зв’язатися з посольством України в Білорусі, щоб отримати інформацію про долю українця. На жаль, у посольстві ніхто не відповідає.

Як раніше писав «Ракурс», білоруські силовики активно затримують учасників протесту в Мінську. Відділення міліції переповнені. Правоохоронці застосовують грубу силу, вони кладуть затриманих на землю і періодично б’ють.


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