Ірина Грищенко, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/ua/n142404-uchasnyci-ato-pumi-sud-vstanovyv-rozmir-zastavy-ta-zobov-yazav-nosyty-elektronnyy-braslet-dokument.html

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Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід учасниці АТО Інні Грищенко, колишній військовій із позивним Пума, у виді застави та зобов’язання носити електронний браслет.

Розмір застави становить 168,1 тис. грн. Про це Грищенко повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Інну Грищенко та її чоловіка — Владислава Грищенка підозрюють у замаху на бізнесмена в місті Косів Івано-Франківської області, котрий стався у 2018 році. 15 липня 2020 року минув термін дії обраного для неї раніше запобіжного заходу, тож з Грищенко зняли електронний браслет та всі обов’язки.

Сьогодні суд розглядав клопотання прокурора щодо обрання Грищенко нового запобіжного заходу. Таку потребу у прокуратурі мотивували тим, що в цій кримінальній справі досі триває досудове розслідування.

Грищенко зазначила, що разом зі своїм захистом готуватиме апеляцію на це рішення суду.

Подружжя Грищенків правоохоронці раніше також пов’язували зі справою про вбивство у Києві в липні 2016 року журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва сьогодні відмовився змінити запобіжний захід учаснику АТО Андрію Антоненку, котрого слідство вважає причетним до Шеремета.