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Ракурс
Антоненка знову залишили в СІЗО — рішення апеляції, фото — Укрінформ

Антоненка знову залишили в СІЗО — рішення апеляції

12 сер 2020, 16:00
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Справа про убивство Павла Шеремета 12 серпня продовжилася на черговому судовому засіданні. В Апеляційному суді Києва розглядали скаргу адвокатів Андрія Антоненка на рішення про продовження його арешту.

Суд вирішив залишити під арештом підозрюваного у вбивстві журналіста Шеремета — музиканта і ветерана АТО Антоненка.

Антоненко залишили в СІЗО, фото — 5 канал

Раніше Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги. Засідання призначили на 3 серпня, але розгляд перенесли через захворювання кількох прокурорів на коронавірус.

У суд сьогодні прийшли інша підозрювана у справі Шеремета Яна Дугарь і екс-нардеп Тетяна Чорновол. Були присутніми й народні депутати, які хотіли взяти Антоненка під особисте зобов’язання.

Антоненка знову залишили в СІЗО

Антоненка знову залишили в СІЗО

11 серпня апеляційний суд змінив запобіжний захід дитячому медику Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.

Антоненка знову залишили в СІЗО


Кузьменко, Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь затримали у грудні 2019 року за підозрою у вбивстві Шеремета. Дугарь згодом відпустили під нічний домашній арешт, в пізніше — відпустили під заставу.

Слідство у справі Шеремета завершили 22 травня. Розслідування щодо замовників вбивства виокремили в інше провадження.

Джерело: Ракурс


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