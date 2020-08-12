Антоненка знову залишили в СІЗО — рішення апеляції, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n142381-antonenka-znovu-zalyshyly-v-sizo-rishennya-apelyaciyi.html

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Справа про убивство Павла Шеремета 12 серпня продовжилася на черговому судовому засіданні. В Апеляційному суді Києва розглядали скаргу адвокатів Андрія Антоненка на рішення про продовження його арешту.

Суд вирішив залишити під арештом підозрюваного у вбивстві журналіста Шеремета — музиканта і ветерана АТО Антоненка.

Раніше Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги. Засідання призначили на 3 серпня, але розгляд перенесли через захворювання кількох прокурорів на коронавірус.

У суд сьогодні прийшли інша підозрювана у справі Шеремета Яна Дугарь і екс-нардеп Тетяна Чорновол. Були присутніми й народні депутати, які хотіли взяти Антоненка під особисте зобов’язання.

11 серпня апеляційний суд змінив запобіжний захід дитячому медику Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.

Кузьменко, Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь затримали у грудні 2019 року за підозрою у вбивстві Шеремета. Дугарь згодом відпустили під нічний домашній арешт, в пізніше — відпустили під заставу.

Слідство у справі Шеремета завершили 22 травня. Розслідування щодо замовників вбивства виокремили в інше провадження.