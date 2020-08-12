Антоненко снова оставили в СИЗО — решение апелляции, фото — Укринформ

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Ракурс

Дело об убийстве Павла Шеремета 12 августа продолжилось на очередном судебном заседании. В Апелляционном суде Киева рассматривали жалобу адвокатов Андрея Антоненко на решение о продлении его ареста.

Суд решил оставить под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Шеремета — музыканта и ветерана АТО Антоненко.

Ранее Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы. Заседание назначили на 3 августа, но рассмотрение перенесли из-за заболевания нескольких прокуроров коронавирусом.

В суд сегодня пришли другая подозреваемая по делу Шеремета Яна Дугарь и экс-нардеп Татьяна Черновол. Присутствовали и народные депутаты, которые хотели взять Антоненко под личное обязательство.

11 августа апелляционный суд изменил меру пресечения детскому медику Юлии Кузьменко на круглосуточный домашний арест.

Кузьменко, Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь задержали в декабре 2019 года по подозрению в убийстве Шеремета. Дугарь впоследствии отпустили под ночной домашний арест, в позднее — отпустили под залог.

Следствие по делу Шеремета завершили 22 мая. Расследование относительно заказчиков убийства выделили в другое производство.