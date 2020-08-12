Возобновить сообщение с Крымом требует Меджлис от Кабмина. Фото: Deschide.MD

https://racurs.ua/n142391-vozobnovit-soobschenie-s-krymom-trebuet-medjlis-ot-kabmina.html

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Карантин в Украине будет действовать как минимум до 31 августа. Также с 9 по 30 августа в Украине ограничили работу контрольно-пропускных пунктов на админгранице с Крымом из-за роста количества больных коронавирусом в стране.

Такое решение возмутило многих граждан, в частности, крымчан, которые теперь или не могут заехать на оккупированную территорию или выехать из нее. Поэтому Меджлис крымскотатарского народа обратился к Кабинету министров с требованием отменить введенные ограничения. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

По словам Чубарова, распоряжение Кабмина об ограничении пересечения админграницы «лишило граждан Украины возможности пользоваться правами гражданина, гарантированными Конституцией и законами Украины».

Меджлис призывает правительство в дальнейшем проводить встречи с представительным органом крымскотатарского народа перед принятием подобных решений. Кроме того, Чубров надеется, что Кабмин внесет изменения в принятое 8 августа постановление и упростит возможность пересечения административной границы.

Как сообщалось, Украина закрыла пункты пропуска в Крым 9 августа — Кабинет министров своим решением от 8 августа прекратил работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее.