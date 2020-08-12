Відновити рух з Кримом вимагає Меджліс від Кабміну. Фото: Deschide.MD

https://racurs.ua/ua/n142391-vidnovyty-ruh-z-krymom-vymagaie-medjlis-vid-kabminu.html

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Карантин в Україні діятиме щонайменше до 31 серпня. Також із 9 по 30 серпня в Україні обмежили роботу контрольно-пропускних пунктів на адмінмежі із Кримом через зростання кількості хворих на коронавірус у країні.

Таке рішення обурило багатьох громадян, зокрема, кримчан, які тепер або не можуть заїхати на окуповану територію або виїхати з неї. Через це Меджліс кримськотатарського народу звернувся до Кабінету міністрів з вимогою скасувати запроваджені обмеження. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

За словами Чубарова, розпорядження Кабміну про обмеження перетину адмінкордону «позбавило громадян України можливості користуватися правами громадянина, гарантованими Конституцією і законами України».

Меджліс закликає уряд у подальшому проводити зустрічі з представницьким органом кримськотатарського народу перед ухвалою подібних рішень. Окрім того, Чубров сподівається, що Кабмін внесе зміни до прийнятої 8 серпня постанови та спростить можливість перетину адміністративного кордону.

Як повідомлялося, Україна закрила пункти пропуску в Крим з 9 серпня — Кабінет міністрів своїм рішенням від 8 серпня припинив роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму та виїзду з неї.