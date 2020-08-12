План розв'язання кризи в Білорусі представила Литва. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n142403-plan-rozv-yazannya-kryzy-v-bilorusi-predstavyla-lytva.html

Ракурс

Протести в Білорусі викликають тривогу у сусідніх країн. Литва, Латвія і Польща підготували спільний план, який повинен допомогти вирішити кризу в Білорусі.

План складається всього лише із трьох пунктів, які озвучив під час прес-конференції президент Литви Ґітанас Науседа, повідомляє видання 15min.lt.

Науседа заявив, що ситуація в Білорусі викликає заклопотаність. На вулицях білоруських міст продовжує литися кров, противників влади переслідують, а журналістів кидають за ґрати.

Литва, як сусідня країна, разом із іншими країнами регіону розробила простий план виходу з кризової ситуації в Білорусі.

По-перше, білоруська влада повинна припинити застосовувати силу проти своїх громадян.

По-друге, політв’язні і затримані під час протестів активісти повинні бути звільнені.

По-третє, влада Білорусі повинна прислухатися до своїх громадян і налагодити діалог із суспільством.

Президент Литви додав, що формування національної ради з представників уряду та громадянського суспільства могло б стати оптимальним рішенням у питанні розв’язання кризи.

Як раніше писав «Ракурс», президент Литви закликав Євросоюз розглянути питання можливості введення санкцій проти Білорусі у зв’язку з репресіями, що проводяться владою у країні.