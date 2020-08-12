План разрешения кризиса в Беларуси представила Литва. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n142403-plan-razresheniya-krizisa-v-belarusi-predstavila-litva.html

Ракурс

Протесты в Беларуси вызывают тревогу у соседних стран. Литва, Латвия и Польша подготовили совместный план, который должен помочь разрешить кризис в Беларуси.

План состоит всего лишь из трех пунктов, которые озвучил на пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает издание 15min.lt.

Науседа заявил, что ситуация в Беларуси вызывает озабоченность. На улицах белорусских городов продолжает литься кровь, инакомыслящих преследуют, а журналистов бросают за решетку.

Литва, как соседняя страна, вместе с другими странами региона разработала простой план выхода из кризисной ситуации в Беларуси.

Во-первых, белорусская власть должна прекратить применять силу против своих граждан.

Во-вторых, политзаключенные и задержанные во время протестов активисты должны быть освобождены.

В-третьих, власть Беларуси должна прислушаться к своим гражданам и наладить диалог с обществом.

Президент Литвы добавил, что формирование национального совета из представителей правительства и гражданского общества могло бы стать оптимальным решением в вопросе разрешения кризиса.

Как ранее писал «Ракурс», президент Литвы призывал Евросоюз рассмотреть вопрос возможности введения санкций против Беларуси в связи с репрессиями, проводимым властью в стране.