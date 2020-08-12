В Украине 13 августа осадков не ожидается, фото:

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Погода в Украине 13 августа во всех регионах ожидается без осадков, с переменной облачностью.

Температура воздуха ночью составит 8−13°, на крайнем юге страны — 15−18°. Днем ожидается температура 19−24°, в южной части и на Закарпатье — 24−29°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 августа будет несколько холоднее, чем в прошедшие сутки. Ночью столбики термометров опустятся до 11−13°, днем — поднимутся до 20−22°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также будет прохладнее, чем 12 августа. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — поднимутся до 23−25°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе по температуре воздуха будет примерно такой же, как и 12 августа. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре будет несколько холоднее, чем 12 августа. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 11−13°, днем — 21−23°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове 13 августа ожидается более прохладной, чем в прошедшие сутки. Ночью температура опустится до 10−12°, днем — поднимется до 20−22°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье также будет заметно холоднее, чем 12 августа. Метеорологи прогнозируют температуру воздуха 10−12° ночью и 26−28° днем. Ветер северный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 августа будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в конце июля озвучил прогноз погоды на август.