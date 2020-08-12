«Воин света» Михалок отреагировал на протесты в Беларуси через три дняhttps://racurs.ua/n142401-voin-sveta-mihalok-otreagiroval-na-protesty-v-belarusi-cherez-tri-dnya.htmlРакурс
Сергей Михалок, лидер белоруской рок-группы Brutto, лишь через три дня отреагировал на протесты, которые охватили Беларусь после президентских выборов.
Белорусский рокер на своей страничке в Instagram опубликовал часть клипа на композицию «Родны край».
Михалок решил быть предельно лаконичным и в подписи к видео ограничился надписью: «Родны край!»
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Как известно, Михалок активно поддерживал украинцев во время Революции достоинства, а его песня «Воины света» даже стала гимном революции.
Пользователи соцсетей и фанаты группы с первых дней протестов в Беларуси задавались вопросом, почему Михалок никак не реагирует на происходящие в стране события. Поклонники неоднократно просили рокера отреагировать на протесты.
Как ранее писал «Ракурс», глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не готова оценить выборы в Беларуси, но осуждает насилие и призывает к диалогу.