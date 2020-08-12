Сергій Міхалок. Фото: Pre-Party.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142401-voyin-svitla-mihalok-vidreaguvav-na-protesty-v-bilorusi-cherez-try-dni.html

Ракурс

Сергій Міхалок, лідер білоруської рок-групи Brutto, лише через три дні відреагував на протести, які охопили Білорусь після президентських виборів.

Білоруський рокер на своїй сторінці в Instagram опублікував частину кліпу на композицію «Родни край».

Міхалок вирішив бути гранично лаконічним і у підписі до відео обмежився написом: «Родни край!»

Як відомо, Міхалок активно підтримував українців під час Революції гідності, а його пісня «Воїни світла» навіть стала гімном революції.

Користувачі соцмереж і фанати групи з перших днів протестів у Білорусі задавалися питанням, чому Міхалок ніяк не реагує на події, які відбуваються у країні. Шанувальники неодноразово просили рокера відреагувати на протести.

Як раніше писав «Ракурс», голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поки що не готова оцінити вибори в Білорусі, але засуджує насильство і закликає до діалогу.