В Україні 13 серпня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n142402-minlyva-hmarnist-bez-opadiv-pogoda-v-ukrayini-na-13-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 13 серпня в усіх регіонах очікується без опадів, з мінливою хмарністю.

Температура повітря вночі становитиме 8−13°, на крайньому півдні країни — 15−18°. Вдень очікується температура 19−24°, у південній частині та на Закарпатті — 24−29°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 13 серпня буде дещо холоднішою, ніж минулої доби. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 11−13°, вдень — піднімуться до 20−22°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода у Львові також буде прохолоднішою, ніж 12 серпня. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — піднімуться до 23−25°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі за температурою повітря буде приблизно такою ж, як і 12 серпня. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі буде дещо холоднішою, ніж 12 серпня. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 11−13°, вдень — 21−23°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові 13 серпня очікується значно холоднішою, ніж минулої доби. Вночі температура опуститься до 10−12°, вдень — підніметься до 20−22°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті також буде помітно холоднішою, ніж 12 серпня. Метеорологи прогнозують температуру повітря 10−12° вночі та 26−28° вдень. Вітер північний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 серпня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда наприкінці липня озвучив прогноз погоди на серпень.