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Ракурс
Ирина Грищенко, фото: «Громадське радіо»

Участнице АТО Пуме суд установил размер залога и обязал носить электронный браслет (ДОКУМЕНТ)

12 авг 2020, 18:52
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Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения участнице АТО Инне Грищенко, бывшей военной с позывным Пума, в виде залога и обязательства носить электронный браслет.

Размер залога составляет 168,1 тыс. грн. Об этом Грищенко сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Инна Грищенко и ее мужа — Владислава Грищенко подозревают в покушении на бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области, которое состоялось в 2018 году. 15 июля 2020 года истек срок действия избранной для нее ранее меры пресечения, поэтому с Грищенко сняли электронный браслет и все обязанности.

Сегодня суд рассматривал ходатайство прокурора об избрании Грищенко новой меры пресечения. Такую потребность в прокуратуре мотивировали тем, что в этом уголовном деле до сих пор продолжается досудебное расследование.

Грищенко отметила, что вместе со своей защитой готовить апелляцию на это решение суда.

Супругов Грищенко правоохранители ранее также связывали с делом об убийстве в Киеве в июле 2016 года журналиста Павла Шеремета.

Решение суда, фото: Инна Грищенко

Решение суда, фото: Инна Грищенко

Решение суда, фото: Инна Грищенко


Решение суда, фото: Инна Грищенко

Напомним, Апелляционный суд Киева сегодня отказался изменить меру пресечения участнику АТО Андрею Антоненко, которого следствие считает причастным к убийству Шеремета.

Источник: Ракурс


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