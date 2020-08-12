Ирина Грищенко, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/n142404-uchastnicy-ato-pumi-sud-ustanovil-razmer-zaloga-i-obyazal-nosit-elektronnyy-braslet-dokument.html

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Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения участнице АТО Инне Грищенко, бывшей военной с позывным Пума, в виде залога и обязательства носить электронный браслет.

Размер залога составляет 168,1 тыс. грн. Об этом Грищенко сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Инна Грищенко и ее мужа — Владислава Грищенко подозревают в покушении на бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области, которое состоялось в 2018 году. 15 июля 2020 года истек срок действия избранной для нее ранее меры пресечения, поэтому с Грищенко сняли электронный браслет и все обязанности.

Сегодня суд рассматривал ходатайство прокурора об избрании Грищенко новой меры пресечения. Такую потребность в прокуратуре мотивировали тем, что в этом уголовном деле до сих пор продолжается досудебное расследование.

Грищенко отметила, что вместе со своей защитой готовить апелляцию на это решение суда.

Супругов Грищенко правоохранители ранее также связывали с делом об убийстве в Киеве в июле 2016 года журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Апелляционный суд Киева сегодня отказался изменить меру пресечения участнику АТО Андрею Антоненко, которого следствие считает причастным к убийству Шеремета.