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Ракурс
Жесткое задержание украинских волонтеров из «Восток SOS» в Минске попало на видео. Фото: Гордон

Жесткое задержание украинских волонтеров из «Восток SOS» в Минске попало на видео

12 авг 2020, 19:29
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Протесты в Беларуси продолжаются, силовики продолжают задерживать активистов, а иногда и случайных прохожих. Сегодня, 12 августа, в Минске белорусские силовики жестко задержали двух украинских волонтеров из благотворительной организации «Восток SOS».

Задержанными оказались Константин Реуцкий и Евгений Васильев, сообщает Hromadske.

Все началось с того, что Реуцкий снял на камеру, как правоохранители задерживали мужчину, который просто переходил дорогу.

Реуцкий бывший журналист Hromadske, поэтому издание пытается связаться с посольством Украины в Беларуси, чтобы получить информацию о судьбе украинца. К сожалению, в посольстве никто не отвечает.

Как ранее писал «Ракурс», белорусские силовики активно задерживают протестующих в Минске. Отделения милиции переполнены. Правоохранители применяют грубую силу, они кладут задержанных на землю и периодически избивают.


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