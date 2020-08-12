Жесткое задержание украинских волонтеров из «Восток SOS» в Минске попало на видео. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n142405-jestkoe-zaderjanie-ukrainskih-volonterov-iz-vostok-sos-v-minske-popalo-na-video.html

Ракурс

Протесты в Беларуси продолжаются, силовики продолжают задерживать активистов, а иногда и случайных прохожих. Сегодня, 12 августа, в Минске белорусские силовики жестко задержали двух украинских волонтеров из благотворительной организации «Восток SOS».

Задержанными оказались Константин Реуцкий и Евгений Васильев, сообщает Hromadske.

Все началось с того, что Реуцкий снял на камеру, как правоохранители задерживали мужчину, который просто переходил дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ

— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Реуцкий бывший журналист Hromadske, поэтому издание пытается связаться с посольством Украины в Беларуси, чтобы получить информацию о судьбе украинца. К сожалению, в посольстве никто не отвечает.

Как ранее писал «Ракурс», белорусские силовики активно задерживают протестующих в Минске. Отделения милиции переполнены. Правоохранители применяют грубую силу, они кладут задержанных на землю и периодически избивают.