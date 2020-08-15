На результати виборів у Білорусі відреагували в МЗС

МЗС. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n142530-na-rezultaty-vyboriv-u-bilorusi-vidreaguvaly-v-mzs.html

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Вибори в Білорусі прокоментували в Міністерстві закордонних справ України. У відомстві вважають, що офіційні результати виборів не викликають довіри в білоруському суспільстві.

Дипломати додали, що повністю поділяють думку Європейського союзу щодо подій у Білорусі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.





Крім того, у МЗС висловили занепокоєність насиллям та жорстокістю зі сторони силовиків щодо протестувальників, журналістів та іноземних громадян.

МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 12 серпня в Мінську білоруські силовики затримали українських правозахисників Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва. Наразі українські громадяни перетнули кордон та повертаються додому.