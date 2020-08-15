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Ракурс
МЗС. Фото: УНН

На результати виборів у Білорусі відреагували в МЗС

15 сер 2020, 22:10
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Вибори в Білорусі прокоментували в Міністерстві закордонних справ України. У відомстві вважають, що офіційні результати виборів не викликають довіри в білоруському суспільстві.

Дипломати додали, що повністю поділяють думку Європейського союзу щодо подій у Білорусі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Допис МЗС про вибори у Білорусі. Скріншот: Ракурс

Крім того, у МЗС висловили занепокоєність насиллям та жорстокістю зі сторони силовиків щодо протестувальників, журналістів та іноземних громадян.


МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 12 серпня в Мінську білоруські силовики затримали українських правозахисників Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва. Наразі українські громадяни перетнули кордон та повертаються додому.

Джерело: Ракурс


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