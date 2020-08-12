Володимир Зеленський. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/ua/n142409-oboronni-zakupivli-provodytymut-za-novymy-pravylamy-zelenskyy-pidpysav-zakon.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про оборонні закупівлі», який визначає порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Документ регулює загальні правові основи планування, порядок визначення обсягів, а також особливостей закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення для гарантованого забезпечення потреб оборони та безпеки країни, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Головною метою закону є визначення правових норм для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектора безпеки і оборони держави шляхом ефективного і прозорого здійснення оборонних закупівель із дотриманням заходів захисту національних інтересів.

Закон передбачає створення конкурентного середовища, запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, встановлення добросовісної конкуренції, а також забезпечення ефективного і прозорого планування, реалізації та контролю за здійсненням оборонних закупівель.

Крім того, цей документ передбачає інтеграцію українського законодавства в сфері оборонних закупівель до положень Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Як раніше писав «Ракурс», учора, 11 серпня, Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. Законопроект передбачає введення кримінальної відповідальності за володіння гральним бізнесом без ліцензії. Відповідно до прийнятих норм, за гральну діяльність без ліцензії передбачені штрафи до 850 тис. грн, а також позбавлення волі.