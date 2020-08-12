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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Еспресо.TV

Оборонные закупки будут проводить по новым правилам — Зеленский подписал закон

12 авг 2020, 21:28
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об оборонных закупках», который определяет порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Документ регулирует общие правовые основы планирования, порядок определения объемов, а также особенностей закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для гарантированного обеспечения потребностей обороны и безопасности страны, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главной целью закона является определение правовых норм для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

Закон предусматривает создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, установление добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.


Кроме того, этот документ предусматривает интеграцию украинского законодательства в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 11 августа, Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за владение игорным бизнесом без лицензии. Согласно принятым нормам, за игорную деятельность без лицензии предусмотрены штрафы до 850 тыс. грн, а также лишение свободы.

Источник: Ракурс


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