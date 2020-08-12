Владимир Зеленский. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/n142409-oboronnye-zakupki-budut-provodit-po-novym-pravilam-zelenskiy-podpisal-zakon.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об оборонных закупках», который определяет порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Документ регулирует общие правовые основы планирования, порядок определения объемов, а также особенностей закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для гарантированного обеспечения потребностей обороны и безопасности страны, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главной целью закона является определение правовых норм для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

Закон предусматривает создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, установление добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, этот документ предусматривает интеграцию украинского законодательства в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 11 августа, Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за владение игорным бизнесом без лицензии. Согласно принятым нормам, за игорную деятельность без лицензии предусмотрены штрафы до 850 тыс. грн, а также лишение свободы.