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Ракурс
Закон о погашении долгов за электроэнергию подписан. Фото: enera.ua

Закон о погашении долгов за электроэнергию подписал Зеленский

14 июл 2020, 21:14
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии».

Цель закона — полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии. Документ предусматривает, что погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевода долга и уступки права требования, погашение (списание) задолженности за счет средств госбюджета. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского утверждают, что этот закон будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий — участников рынка электроэнергии.


Напомним, 17 июня Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии № 2386.

С 1 июля 2019 года в Украине состоялся переход на новую модель рынка электроэнергии. Однако реформа началась, оставив за собой миллиардные долги. По состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность «Энергорынка» составила 30,9 млрд грн.

Источник: Ракурс


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