Закон о погашении долгов за электроэнергию подписан. Фото: enera.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии».

Цель закона — полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии. Документ предусматривает, что погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевода долга и уступки права требования, погашение (списание) задолженности за счет средств госбюджета. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского утверждают, что этот закон будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий — участников рынка электроэнергии.

Напомним, 17 июня Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии № 2386.

С 1 июля 2019 года в Украине состоялся переход на новую модель рынка электроэнергии. Однако реформа началась, оставив за собой миллиардные долги. По состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность «Энергорынка» составила 30,9 млрд грн.