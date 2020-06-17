Оптовый рынок электроэнергии: Верховная Рада определилась, как списывать долги

https://racurs.ua/n139853-optovyy-rynok-elektroenergii-rada-opredelilas-kak-spisyvat-dolgi.html

Ракурс

Верховная Рада на пленарном заседании 17 июня во втором чтении поддержала проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии № 2386. Зеленую кнопку за погашение дебиторской и кредиторской задолженности госпредприятия «Энергорынок» нажали 243 нардепа.

Законопроект предусматривает прекращение деятельности оптового поставщика электрической энергии. Как указано в пояснительной записке к проекту закона, участниками процедуры погашения задолженности станут участники оптового рынка электроэнергии (субъекты хозяйствования, занимающиеся управлением объединенной энергосистемой, производством, поставкой, распределением и передачей электроэнергии и т. д.), их кредиторы и дебиторы.

Законопроект № 2386 вводит следующие механизмы погашения задолженности:

проведение взаиморасчетов;

погашение (списание) задолженности;

уступка права требования или замена стороны в обязательстве;

установление целевой надбавки к тарифу на распределение электроэнергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.

Напомним, с 1 июля 2019 года Украина перешла на новую модель рынка электроэнергии. Однако реформа началась, оставив за собой миллиардные долги. Так, по состоянию на 31 августа прошлого года дебиторская задолженность «Энергорынка» составила 30,9 млрд грн. Наибольший удельный вес дебиторской и кредиторской задолженности госпредприятия приходится на госкомпании.

Ранее президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявлял, что этот проект закона предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 11,7 млрд грн. За вырученные деньги предлагается погасить долги ГП «Энергорынок» перед государственным «Энергоатомом».

Первое чтение этот законопроект прошел 30 апреля.