Оптовий ринок електроенергії: Верховна Рада вирішила, як списувати борги

https://racurs.ua/ua/n139853-optovyy-rynok-elektroenergiyi-rada-vyrishyla-yak-spysuvaty-borgy.html

Ракурс

Верховна Рада на пленарному засіданні 17 червня у другому читанні підтримала проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії № 2386. Зелену кнопку за погашення дебіторської та кредиторської заборгованості держпідприємства «Енергоринок» натиснули 243 нардепи.

Законопроект передбачає впровадження комплексу заходів, спрямованих на остаточне врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також, припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту закону, учасниками процедури погашення заборгованості стануть учасники оптового ринку електроенергії (суб'єкти господарювання, що займаються управлінням об'єднаною енергосистемою, виробництвом, постачанням, розподілом та передачею електроенергії тощо), їхні кредитори та дебітори.

Законопроект № 2386 запроваджує наступні механізми погашенням заборгованості:

проведення взаєморозрахунків;

погашення (списання) заборгованості;

відступлення права вимоги або заміна сторони у зобов’язанні;

встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електроенергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.

Зауважимо, що з 1 липня минулого року в Україні відбувся перехід на нову модель ринку електроенергії. Проте реформа розпочалася, залишивши за собою мільярдні борги. Так, станом на 31 серпня 2019 року дебіторська заборгованість «Енергоринку» склала 30,9 млрд грн. Найбільша питома вага дебіторської та кредиторської заборгованості держпідприємства припадає на держкомпанії.

Раніше президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявляв, що цей проект закону передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 11,7 млрд грн. За виручені гроші пропонується погасити борги ДП «Енергоринок» перед державним «Енергоатомом».

Перше читання цей законопроект пройшов 30 квітня.