Закон про погашення боргів за електроенергію підписано. Фото: enera.ua

https://racurs.ua/ua/n141123-zakon-pro-pogashennya-borgiv-za-elektroenergiu-pidpysav-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії».

Мета закону — повне погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії. Документ передбачає, що погашення заборгованості здійснюється шляхом застосування процедури взаєморозрахунків, переведення боргу та відступлення права вимоги, погашення (списання) заборгованості за рахунок коштів держбюджету. Про це 14 липня повідомила прес-служба Офісу президента.

У Зеленського стверджують, що цей закон сприятиме завершенню відповідного етапу впровадження нового ринку електричної енергії та розв’язанню проблем фінансового стану підприємств — учасників ринку електроенергії.

Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада України у другому читанні підтримала проект закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії № 2386.

З 1 липня 2019 року в Україні відбувся перехід на нову модель ринку електроенергії. Проте реформа розпочалася, залишивши за собою мільярдні борги. Станом на 31 серпня 2019 року дебіторська заборгованість «Енергоринку» склала 30,9 млрд грн.