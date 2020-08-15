Унікальний давньоримський корабель побудують в Австрії

https://racurs.ua/ua/n142528-unikalnyy-davnorymskyy-korabel-pobuduut-v-avstriyi.html

Ракурс

Давньоримський річковий корабель за старовинними технологіями планують побудувати в Австрії. Автори проекту заявляють, що під час будівництва будуть використовувати виключно античні методики й інструменти.

Кораблебудівники вважають, що подія такого роду стане світовою прем'єрою, адже подібні споруди не будували понад 1600 років. Про це повідомляє «Популярна механіка».

Планується, що з другої половини 2022 року корабель почне курсувати Дунаєм. Корабель стане частиною проекту Living Danube Limes. Цей проект займається дослідженням і збереженням культурної спадщини Стародавнього Риму, що залишилася в Дунайському регіоні.

Він стане привабливим туристичним об'єктом і приверне увагу до історії Стародавнього Риму, вважають автори проекту.



Додамо, що Дунай служив фронтиром Римської імперії. Починаючи із середини I століття нашої ери саме тут були розташовані сторожові вежі, а також військові поселення. Тоді регіон використовували як прикордонний табір — він був центром активної торгівлі, а річка була транспортною артерією для стародавніх поселенців.

Автори проекту вважають, що римська спадщина досі відбита в прибережних містах і селах, між якими й буде курсувати корабель. Зазначається, що він має стати наочним втіленням величі технологій стародавніх римлян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ініціаторами скинення фараонів виявилися не загарбники з Малої Азії, а місцеві мігранти. До такого висновку прийшли вчені, вивчивши старовинні скелети гіксосів.