Уникальный древнеримский корабль построят в Австрии

https://racurs.ua/n142528-unikalnyy-drevnerimskiy-korabl-postroyat-v-avstrii.html

Ракурс

Древнеримский речной корабль по старинным технологиям планируют построить в Австрии. Авторы проекта заявляют, что во время строительства будут использовать исключительно античные методики и инструменты.

Кораблестроители считают, что событие такого рода станет мировой премьерой, ведь подобные постройки не осуществились более 1600 лет. Об этом сообщает «Популярная механика».

Планируется, что со второй половины 2022 года корабль начнет курсировать по Дунаю. Корабль станет частью проекта Living Danube Limes. Данный проект занимается исследованием и сохранением культурного наследия Древнего Рима, которое осталось в Дунайском регионе.

Он станет привлекательным туристическим объектом и привлечет внимание к истории Древнего Рима, считают авторы проекта.

Добавим, что Дунай служил фронтиром Римской империи. Начиная с середины I века нашей эры здесь были расположены сторожевые башни и укрепления, а также военные поселения. Тогда Дунай использовался римлянами в качестве приграничного лагеря и был центром активной торговли, а сама река была транспортной артерией для древних поселенцев.

Авторы проекта считают, что римское наследие до сих пор можно увидеть в прибрежных городах и деревнях, между которыми и будет курсировать корабль. Отмечается, что он должен стать наглядным воплощением величия технологий древних римлян.

Напомним, ранее мы сообщали, что инициаторами свержения фараонов оказались не захватчики из Малой Азии, а местные мигранты. К такому выводу пришли ученые, изучив старинные скелеты гиксосов.