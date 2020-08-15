Смерть протестующего в Минске показали на видео — его застрелили с поднятыми руками

Протесты в Беларуси. Фото: DW

https://racurs.ua/n142527-smert-protestuuschego-v-minske-pokazali-na-video-ego-zastrelili-s-podnyatymi-rukami.html

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Протесты в Беларуси обернулись гибелью мирных протестующих. Видео смерти погибшего 10 августа в Минске Александра Тарайковского полностью опровергает версию МВД Беларуси, которое заявляло, что в руках у протестующего была взрывчатка.

На видео погибший идет к силовикам без оружия и с поднятыми руками. Об этом сообщает Telegram-канал «Еврорадио».





Запись показывает, что после того, как Тарайкковский подходит к силовикам, раздается выстрел. Он останавливается и опускает руки, а уже через несколько секунд падает на землю.

Такие доказательства ставят под сомнение версию гибели протестующего, на которой настаивает МВД Беларуси. Там заявляют, что у мужчины в руках взорвалось неустановленное взрывное устройство, он получил травмы, несовместимые с жизнью. В МВД подчеркнули, что снаряд он пытался бросить в силовиков.

В свою очередь жена и родственники погибшего не верят в эту версию. Очевидцы говорят, что в руках у мужчины ничего не взрывалось. По словам жены, Александр в тот вечер оказался возле метро «Пушкинская», потому что пошел в квартиру своего отца, которая примерно в 300 метрах от метро. Он вышел только в шортах и футболке, прихватив с собой телефон и деньги.

Напомним, ранее мы сообщали, что протесты в Минске, которые произошли вечером и ночью с 9 на 10 августа после объявления предварительных результатов выборов президента Беларуси, привели к гибели одного человека.

Молодой человек получил несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму в результате столкновения со спецтехникой в ​​центре Минска.