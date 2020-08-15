Партия "Самопомощь". Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n142526-samopomosch-idet-na-mestnye-vybory-2020.html

Ракурс

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. О готовности принять участие в избирательной гонке заявила политсила городского головы Львова Андрея Садового «Самопомощь».

Такое решение партия приняла на XXII съезде, который прошел 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Партия подчеркивает, что ее представители имеют успешный опыт преодоления вызовов, которые возникают в городах и именно их представители являются лидерами качественных управленческих процессов.

По словам главы партии Оксаны Сыроед, в условиях упадка институциональной власти лучшую устойчивость продемонстрировала местная власть, которая сотрудничала с местными предпринимателями. Глава партии заявила, что такой подход помог эффективно справляться с эпидемией коронавируса при промедлениях и бездействии правительства.

Сыроед подчеркнула, что сейчас украинский бизнес требует честных правил от государства, но ему мешают захваченные олигархами и монополистами представители власти, которые создают привилегии для олигархов. Изменить эту ситуацию планируют в «Самопомощи».

25 октября 2020 состоятся местные выборы. На выборах будут выбирать новых мэров и глав сельских и поселковых советов. Выборы будут проходить по новому избирательному законодательству.

Напомним, ранее мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы в новых райрадкомисиях.