Центризбирком назначил первые выборы в новые райсоветы

Первые выборы в новые райсоветы состоятся 25 октября, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n142504-centrizbirkom-naznachil-pervye-vybory-v-novye-raysovety.html

Ракурс

Выборы в 119 новых районных советов состоятся в воскресенье, 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 14 августа, приняла соответствующее решение. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Это решение принято в связи с поддержанным Верховной Радой 17 июля постановлением «Об образовании и ликвидации районов», которое предусматривает сокращение количества районов в Украине в четыре раза — с 490 до 136, путем их укрупнения. Это постановление вступило в силу 19 июля.

8 августа Центризбирком по рекомендации штаба Операции объединенных сил принял решение об отмене местных выборов в 18 общинах, расположенных вдоль линии фронта на Донбассе.

Напомним, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль недавно подал в суд иск, в котором просит отменить постановление Верховной Рады об уменьшении количества районов в Украине. По его мнению, это постановление противоречит законодательству и Конституции.