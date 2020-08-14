Центризбирком назначил первые выборы в новые райсоветы

Центризбирком назначил первые выборы в новые райсоветыhttps://racurs.ua/n142504-centrizbirkom-naznachil-pervye-vybory-v-novye-raysovety.htmlРакурс
Выборы в 119 новых районных советов состоятся в воскресенье, 25 октября 2020 года.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня, 14 августа, приняла соответствующее решение. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Это решение принято в связи с поддержанным Верховной Радой 17 июля постановлением «Об образовании и ликвидации районов», которое предусматривает сокращение количества районов в Украине в четыре раза — с 490 до 136, путем их укрупнения. Это постановление вступило в силу 19 июля.
8 августа Центризбирком по рекомендации штаба Операции объединенных сил принял решение об отмене местных выборов в 18 общинах, расположенных вдоль линии фронта на Донбассе.
Напомним, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль недавно подал в суд иск, в котором просит отменить постановление Верховной Рады об уменьшении количества районов в Украине. По его мнению, это постановление противоречит законодательству и Конституции.