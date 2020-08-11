Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине планируют укрупнить районы, фото: eu-ua.org

Укрупнение районов в Украине обжаловали в суде (ДОКУМЕНТ)

11 авг 2020, 19:33
999

Укрупнение районов в Украине, которое предусматривает постановление Верховной Рады № 807-IX от 17 июля 2020 года «Об образовании и ликвидации районов», обжаловал в суде бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Иск подан в Киевский окружной административный суд. Об этом Москаль сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По мнению Москаля, Верховная Рада, принимая это постановление, нарушила нормы Конституции и законодательства.

В его иске подчеркивается, что Верховная Рада в этом постановлении отметила, что в новосозданные районы входят городские, поселковые и сельские территориальные общины, утвержденные Кабмином. В соответствующих постановлениях Кабмина утверждались перспективные планы о формировании объединенных территориальных общин (ОТО).

Однако, отмечает Москаль, ОТО не упоминаются в ст. 133 Конституции, которая определяет систему административно-территориального устройства Украины.

Чтобы внести ОТО в систему административно-территориального устройства Украины, нужны изменения в ст. 133 Конституции, — подчеркивается в иске.

Поэтому Москаль просит суд отменить постановление Верховной Рады № 807-IX. Также он призывает жителей ликвидированных районов присоединяться к этому иску.

Иск об обжаловании постановления Верховной Рады № 807-IX, фото: Геннадий Москаль

Иск об обжаловании постановления Верховной Рады № 807-IX, фото: Геннадий Москаль

Иск об обжаловании постановления Верховной Рады № 807-IX, фото: Геннадий Москаль

Иск об обжаловании постановления Верховной Рады № 807-IX, фото: Геннадий Москаль

Иск об обжаловании постановления Верховной Рады № 807-IX, фото: Геннадий Москаль


Иск об обжаловании постановления Верховной Рады № 807-IX, фото: Геннадий Москаль

Напомним, постановление № 807-IX поддержали 238 народных избранников.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров