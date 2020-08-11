Укрупнение районов в Украине обжаловали в суде (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n142346-ukrupnenie-rayonov-v-ukraine-objalovali-v-sude-dokument.htmlРакурс
Укрупнение районов в Украине, которое предусматривает постановление Верховной Рады № 807-IX от 17 июля 2020 года «Об образовании и ликвидации районов», обжаловал в суде бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Иск подан в Киевский окружной административный суд. Об этом Москаль сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По мнению Москаля, Верховная Рада, принимая это постановление, нарушила нормы Конституции и законодательства.
В его иске подчеркивается, что Верховная Рада в этом постановлении отметила, что в новосозданные районы входят городские, поселковые и сельские территориальные общины, утвержденные Кабмином. В соответствующих постановлениях Кабмина утверждались перспективные планы о формировании объединенных территориальных общин (ОТО).
Однако, отмечает Москаль, ОТО не упоминаются в ст. 133 Конституции, которая определяет систему административно-территориального устройства Украины.
Чтобы внести ОТО в систему административно-территориального устройства Украины, нужны изменения в ст. 133 Конституции, — подчеркивается в иске.
Поэтому Москаль просит суд отменить постановление Верховной Рады № 807-IX. Также он призывает жителей ликвидированных районов присоединяться к этому иску.
Напомним, постановление № 807-IX поддержали 238 народных избранников.