В Украине планируют укрупнить районы, фото: eu-ua.org

https://racurs.ua/n142346-ukrupnenie-rayonov-v-ukraine-objalovali-v-sude-dokument.html

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Укрупнение районов в Украине, которое предусматривает постановление Верховной Рады № 807-IX от 17 июля 2020 года «Об образовании и ликвидации районов», обжаловал в суде бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Иск подан в Киевский окружной административный суд. Об этом Москаль сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По мнению Москаля, Верховная Рада, принимая это постановление, нарушила нормы Конституции и законодательства.

В его иске подчеркивается, что Верховная Рада в этом постановлении отметила, что в новосозданные районы входят городские, поселковые и сельские территориальные общины, утвержденные Кабмином. В соответствующих постановлениях Кабмина утверждались перспективные планы о формировании объединенных территориальных общин (ОТО).

Однако, отмечает Москаль, ОТО не упоминаются в ст. 133 Конституции, которая определяет систему административно-территориального устройства Украины.

Чтобы внести ОТО в систему административно-территориального устройства Украины, нужны изменения в ст. 133 Конституции, — подчеркивается в иске.

Поэтому Москаль просит суд отменить постановление Верховной Рады № 807-IX. Также он призывает жителей ликвидированных районов присоединяться к этому иску.

Напомним, постановление № 807-IX поддержали 238 народных избранников.