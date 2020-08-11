Гречка в Украине подорожает, фото: UAZMI

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Ракурс

Гречки в Украине в этом году будет не хватать, поэтому, вероятно, состоится очередной рост цен.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой заявил об этом в комментарии изданию AgroPortal.ua.

Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать, — считает эксперт.

По его словам, всего 10 тыс. тонн гречки могли бы сбить ажиотаж на рынке.

Но их нет, — подчеркнул Громовой.

Эксперт отметил, что в Украине согласно официальной статистике, гречки посеяно лишь половина от потребности. Ранее гречку импортировали из России, однако РФ теперь значительно уменьшила площади ее посева и запретила экспортировать.

Громовой отметил, что всего в мире не так много экспортеров гречки. Кроме России, иногда гречку поставляли из Польши и Китая. Однако там совсем другой продукт, который не соответствует вкусовым ожиданиям украинских потребителей.

Кроме того, Громовой отмечает, что текущая цена на гречку уже находится на грани верхнего баланса с возможностью потребителей ее покупать и они начинают отдавать предпочтение менее полезным, но более дешевым заменителям, таким как макароны из мягких сортов пшеницы.

Уже после 30 грн/кг резко упал сбыт гречки. Производители не могут продать значительных объемов, лишь небольшие партии, — подчеркнул он.



Громовой отмечает, что украинские производители не слишком стремятся сеять гречку, из-за нестабильности и непредсказуемости цен на этом рынке, и предпочитают более «прогнозируемые» культуры с несколько меньшей, но гарантированной доходностью, таким как кукуруза и соя.

Напомним, в апреле правительство, из-за эпидемии коронавируса, приняло решение о временном запрете экспорта гречки из Украины.