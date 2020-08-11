Гречка в Україні здорожчає, фото: UAZMI

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Гречки в Україні в цьому році не вистачатиме, тож, ймовірно, відбудеться черговий ріст цін.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий заявив про це в коментарі виданню AgroPortal.ua.

Ціни на гречану крупу на полицях магазинів дуже високі — 35 грн/кг та більше. І скоріше за все, гречка буде дорожчати, — вважає експерт.

За його словами, всього 10 тис. тонн гречки могли б збити ажіотаж на ринку.

Але їх нема, — наголосив Громовий.

Експерт зазначив, що в Україні згідно з офіційною статистикою, гречки посіяно лише половина від потреби. Раніше гречку імпортували з Росії, проте РФ тепер значно зменшила площі її посіву та заборонила експортувати.

Громовий наголосив, що загалом у світі не так багато експортерів гречки. Крім Росії, інколи гречку постачали з Польщі та Китаю. Однак там зовсім інший продукт, який не відповідає смаковим очікуванням українських споживачів.

Крім того, Громовий наголошує, що поточна ціна на гречку вже перебуває на межі верхнього балансу зі спроможністю споживачів її купувати й вони починають віддавати перевагу менш корисним, але більш дешевим замінникам, таким як макарони з м’яких сортів пшениці.

Уже після 30 грн/кг різко упав збут гречки. Виробники не можуть продати значних об'ємів, лише невеликі партії, — наголосив він.



Громовий зазначає, що українські виробники не надто прагнуть сіяти гречку, через нестабільність та непрогнозованість цін на цьому ринку, й віддають перевагу більш «прогнозованим» культурам з дещо меншою, проте гарантованою дохідністю, таким як кукурудза та соя.

Нагадаємо, у квітні уряд, через епідемію коронавірусу, ухвалив рішення про тимчасову заборону експорту гречки з України.