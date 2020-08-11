Продавать свое гражданство решили свободные от коронавируса острова

Продавать свое гражданство решили свободные от коронавируса островаhttps://racurs.ua/n142344-prodavat-svoe-grajdanstvo-reshili-svobodnye-ot-koronavirusa-ostrova.htmlРакурс
Коронавирус в мире распространяется, поэтому вопрос безопасности во время пандемии становится все более острым. Государства южной части Тихого океана решили продавать свое гражданство
из-за отсутствия больных коронавирусом.
Местные власти вовремя закрыли въезд для иностранных туристов и выезд для своих сограждан и не имеют ни одного случая заболевания коронавирусом. Теперь некоторые из них предлагают свой паспорт в обмен на инвестиции. Об этом сообщает ТААС.
Вануату стала первой страной, чье гражданство стало возможно купить за биткоины. Отмечается, что инвестиция в гражданство островного государства вполне способна превратиться в спасательный круг, который даст возможность пережить новую эпидемию или глобальную катастрофу.
Кирибати, где до сих пор не обнаружили коронавирус, еще в 1990-х позволяла покупать свой паспорт за инвестиции на сумму 15 тыс. долл. Затем от этой практики отказались из-за коррупции.
Теперь же покупку гражданства обсуждают в таких Тихоокеанских государствах:
- Тонга;
- Самоа;
- Палау;
- Тувалу;
- Микронезии;
- Маршалловых островах;
- Соломоновых островах;
- Кирибати.
Цены за паспорт составляют около 100 тыс. долл. за документ. Вануату, которая уже активно продает свое гражданство, предлагает заплатить за безопасность 130 тыс. долл.
Однако, есть и недостатки в жизни на райских островах. Отмечается, что острова может смыть океаном из-за глобального потепления в ближайшие десятилетия. Также на островах слабо развита инфраструктура и здравоохранение.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина ввела безвиз с одной из экзотических стран.