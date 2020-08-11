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Острова. Фото: Pixabay

Продавать свое гражданство решили свободные от коронавируса острова

11 авг 2020, 18:09
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Коронавирус в мире распространяется, поэтому вопрос безопасности во время пандемии становится все более острым. Государства южной части Тихого океана решили продавать свое гражданство из-за отсутствия больных коронавирусом.

Местные власти вовремя закрыли въезд для иностранных туристов и выезд для своих сограждан и не имеют ни одного случая заболевания коронавирусом. Теперь некоторые из них предлагают свой паспорт в обмен на инвестиции. Об этом сообщает ТААС.

Вануату стала первой страной, чье гражданство стало возможно купить за биткоины. Отмечается, что инвестиция в гражданство островного государства вполне способна превратиться в спасательный круг, который даст возможность пережить новую эпидемию или глобальную катастрофу.

Кирибати, где до сих пор не обнаружили коронавирус, еще в 1990-х позволяла покупать свой паспорт за инвестиции на сумму 15 тыс. долл. Затем от этой практики отказались из-за коррупции.

Теперь же покупку гражданства обсуждают в таких Тихоокеанских государствах:

  • Тонга;
  • Самоа;
  • Палау;
  • Тувалу;
  • Микронезии;
  • Маршалловых островах;
  • Соломоновых островах;
  • Кирибати.

Цены за паспорт составляют около 100 тыс. долл. за документ. Вануату, которая уже активно продает свое гражданство, предлагает заплатить за безопасность 130 тыс. долл.


Однако, есть и недостатки в жизни на райских островах. Отмечается, что острова может смыть океаном из-за глобального потепления в ближайшие десятилетия. Также на островах слабо развита инфраструктура и здравоохранение.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина ввела безвиз с одной из экзотических стран.


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