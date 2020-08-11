Продавать свое гражданство решили свободные от коронавируса острова

Острова. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142344-prodavat-svoe-grajdanstvo-reshili-svobodnye-ot-koronavirusa-ostrova.html

Ракурс

Коронавирус в мире распространяется, поэтому вопрос безопасности во время пандемии становится все более острым. Государства южной части Тихого океана решили продавать свое гражданство из-за отсутствия больных коронавирусом.



Местные власти вовремя закрыли въезд для иностранных туристов и выезд для своих сограждан и не имеют ни одного случая заболевания коронавирусом. Теперь некоторые из них предлагают свой паспорт в обмен на инвестиции. Об этом сообщает ТААС.

Вануату стала первой страной, чье гражданство стало возможно купить за биткоины. Отмечается, что инвестиция в гражданство островного государства вполне способна превратиться в спасательный круг, который даст возможность пережить новую эпидемию или глобальную катастрофу.

Кирибати, где до сих пор не обнаружили коронавирус, еще в 1990-х позволяла покупать свой паспорт за инвестиции на сумму 15 тыс. долл. Затем от этой практики отказались из-за коррупции.

Теперь же покупку гражданства обсуждают в таких Тихоокеанских государствах:

Тонга;

Самоа;

Палау;

Тувалу;

Микронезии;

Маршалловых островах;

Соломоновых островах;

Кирибати.

Цены за паспорт составляют около 100 тыс. долл. за документ. Вануату, которая уже активно продает свое гражданство, предлагает заплатить за безопасность 130 тыс. долл.

Однако, есть и недостатки в жизни на райских островах. Отмечается, что острова может смыть океаном из-за глобального потепления в ближайшие десятилетия. Также на островах слабо развита инфраструктура и здравоохранение.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина ввела безвиз с одной из экзотических стран.