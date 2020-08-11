Продавати своє громадянство вирішили вільні від коронавірусу острови

Тихоокеанські острови. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142344-prodavaty-svoie-gromadyanstvo-vyrishyly-vilni-vid-koronavirusu-ostrovy.html

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Коронавірус у світі поширюється, тому питання безпеки під час пандемії стає все гострішим. Держави південної частини Тихого океану вирішили продавати своє громадянство через відсутність хворих на коронавірус.

Місцева влада вчасно закрила в’їзд для іноземних туристів і виїзд для своїх співгромадян і наразі не має жодного випадку захворювання на коронавірус. Тепер деякі з них пропонують свій паспорт в обмін на інвестиції. Про це повідомляє ТААС.

Вануату стала першою країною, чиє громадянство стало можливо купити за біткоїни. Зазначається, що інвестиція в громадянство острівної держави цілком здатна перетворитися в рятувальний круг, який дасть можливість пережити нову епідемію або глобальну катастрофу.

Кірібаті, де досі не виявили коронавірус, ще в 1990-х давала змогу купувати свій паспорт за інвестиції на суму 15 тис. дол. Потім від цієї практики відмовилися через корупцію.

Наразі покупку громадянства обговорюють у таких Тихоокеанських державах:

Тонга;

Самоа;

Палау;

Тувалу;

Мікронезії;

Маршаллових островах;

Соломонових островах;

Кірібаті.

Ціни за паспорт коштують майже 100 тис. дол. за документ. Вануату, яка вже активно продає своє громадянство, пропонує заплатити за безпеку 130 тис. дол.

Однак, є й недоліки в житті на райських островах. Зазначається, що острови може змити океаном через глобальне потепління в найближчі десятиліття. Також на островах слабо розвинена інфраструктура й охорона здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна ввела безвіз з однією з екзотичних країн.