В Україні планують укрупнити райони, фото: eu-ua.org

https://racurs.ua/ua/n142346-ukrupnennya-rayoniv-v-ukrayini-oskarjyly-v-sudi-dokument.html

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Укрупнення районів в Україні, яке передбачає постанова Верховної Ради № 807-IX від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів», оскаржив у суді колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Позов подано до Київського окружного адміністративного суду. Про це Москаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На думку Москаля, Верховна Рада, ухвалюючи цю постанову, порушила норми Конституції та законодавства.

У його позові наголошується, що Верховна Рада у цій постанові зазначила, що до новоутворених районів входять міські, селищні та сільські територіальні громади, затверджені Кабміном. У відповідних постановах Кабміну затверджувалися перспективні плани про формування об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Однак, зазначає Москаль, ОТГ не згадуються в ст. 133 Конституції, яка визначає систему адміністративно-територіального устрою України.

Щоб внести ОТГ в систему адміністративно-територіального устрою України, потрібні зміни до ст. 133 Конституції, — наголошується в позові.

Тож Москаль просить суд скасувати постанову Верховної Ради № 807-IX. Також він закликає жителів ліквідованих районів приєднуватися до цього позову.

Нагадаємо, постанову № 807-IX підтримали 238 народних обранців.