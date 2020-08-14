Новую причину развития устойчивости бактерий к анитбиотикам установили ученые

Резистентность бактерий к антибиотикам – одна из важных проблем современной медицины, фото:

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Резистентность (сопротивляемость) бактерий к антибиотикам в мире постепенно растет, что делает это явление одной из основных медицинских проблем. Причиной развития этого явления считается все большее применение антибиотиков в мире. Однако это оказалась не единственная причина.

Новое исследование американских ученых показывает, что еще одной причиной возникновения резистентности к антибиотикам является загрязнение окружающей среды человеческой деятельностью, такой как сельское хозяйство и сжигание ископаемого топлива, сообщает пресс-служба Университета Джорджии (США).

К такому выводу ученые пришли в результате исследования почв в США, загрязненных тяжелыми металлами, такими как мышьяк, медь, кадмий и цинк.

Ученые зафиксировали сильную связь между резистентностью к антибиотикам и загрязнением почв. В таких почвах наблюдается более высокий уровень бактерий с устойчивыми к антибиотикам генами.

У бактерий были обнаружены гены устойчивости к ванкомицину, бацитрацину и полимиксину — средствам, используемым для лечения инфекций у людей.

Ученые отмечают, что бактерии со временем разрабатывают новые стратегии, чтобы защитить себя от вредных для них веществ. Поэтому чрезмерное использование антибиотиков не является единственным фактором, заставляющим их принимать контрмеры.

Многие бактерии имеют гены, которые одновременно противостоят нескольким соединениями, которые были бы токсичными для клетки, и это включает металлы, — подчеркивают исследователи.

Отмечается, что тяжелые металлы, в отличие от антибиотиков, не разрушаются в окружающей среде, поэтому они могут влиять на протяжении достаточно длительного времени.

Нам нужно лучше понять, как бактерии развиваются со временем, — отмечают ученые. — Это может повлиять на нашу питьевую воду и нашу пищу, а впоследствии и на здоровье.

Напомним, в средневековом медицинском трактате ученые недавно нашли рецепт эффективного антибактериального средства. Это открытие может помочь решить проблему с ростом сопротивляемости бактерий антибиотикам.