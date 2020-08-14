Резистентність бактерій до антибіотиків – одна з важливих проблем сучасної медицини

https://racurs.ua/ua/n142503-novu-prychynu-rozvytku-opirnosti-bakteriy-antybiotykam-vstanovyly-ucheni.html

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Резистентність (опірність) бактерій до антибіотиків у світі поступово зростає, що робить це явище однією з основних медичних проблем. Причиною розвитку цього явища вважається все більше застосування антибіотиків у світі. Однак це виявилася не єдина причина.

Нове дослідження американських учених показує, що ще однією причиною виникнення резистентності до антибіотиків є забруднення навколишнього середовища людською діяльністю, такою як сільське господарство та спалювання викопного палива, повідомляє прес-служба Університету Джорджії (США).

Такого висновку учені дійшли в результаті дослідження ґрунтів у США, забруднених важкими металами, такими як миш’як, мідь, кадмій та цинк.

Учені зафіксували сильний зв’язок між резистентністю до антибіотиків та забрудненням ґрунтів. У таких ґрунтах спостерігається більш високий рівень бактерій зі стійкими до антибіотиків генами.

У бактерій були виявлені гени стійкості до ванкоміцину, бацитрацину та поліміксину — засобів, які використовуються лікування інфекцій у людей.

Учені зазначають, що бактерії з часом розробляють нові стратегії, щоб захистити себе від шкідливих для них речовин. Тому надмірне використання антибіотиків не є єдиним фактором, який змушує їх вживати контрзаходи.

Багато бактерій мають гени, які одночасно протистоять декільком сполуками, які були б токсичними для клітини, і це включає метали, — наголошують дослідники.

Зазначається, що важкі метали, на відміну від антибіотиків, не руйнуються в навколишньому середовищі, тому вони можуть впливати впродовж досить тривалого часу.

Нам потрібно краще зрозуміти, як бактерії розвиваються з часом, — наголошують учені. — Це може вплинути на нашу питну воду та нашу їжу, а згодом і на здоров’я.

Нагадаємо, у середньовічному медичному трактаті учені нещодавно знайшли рецепт ефективного антибактеріального засобу. Це відкриття може допомогти вирішити проблему зі зростанням опірності бактерій антибіотикам.