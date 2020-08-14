Россияне-бородачи координируют силовиков Лукашенко во время бойни в Беларуси, фото — ont.by

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Ракурс

Протесты в Беларуси жестоко подавляли в первые дни после президентских выборов ОМОН и регулярные войска. Кадры из улиц Минска и регионов шокировали и напомнили украинские события Евромайдана.

Среди многочисленных параллелей между украинским и беларусским протестом, между действиями Виктора Януковича и Александра Лукашенко, есть и особенно примечательная — участие России. Источники «Ракурс» в Минске сообщили, что действия силовиков Лукашенко координируются кураторами, которые, скорее всего, являются гражданами РФ.

Кураторы на российских номерах

Например, на территорию 120-й отдельной механизированной бригады (район Уручье, северо-восточная часть Минска) в эти дни постоянно заезжают минивэны на российских номерах, в городе расквартировано много мужчин, носящих бороды. 120-я гвардейская Рогачовская бригада — одно из крупнейших соединений сухопутных войск вооруженных сил Беларуси.

Аналогичную ситуацию заметили в Бресте. Здесь стало больше автомобилей на номерах Дагестана и Кабардино-Балкарии, а также на дипломатических номерах.

В 99% случаев в них сидят здоровенные мужики, по двое, трое, пятеро. Вероятно — кураторы, но точно не туристы. Российские военные уже давно здесь. Давно планировали, — рассказывают источники.

Типичная картина в эти дни в Бресте — неподалеку автобуса ОМОНа, в 300 метрах на парковке несколько часов подряд стоит бус на российских номерах, а рядом «тихарятся» несколько громил.

В городе не осталось жилья для аренды, при том, что сейчас лето и студенты еще не приехали.

По информации наших источников, в Минск постепенно вводятся подразделения 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Это соединение входит в состав Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Беларуси. Вокруг Минска развернуты блокпосты из состава 5-й отдельной бригады ССО.

Это подразделение воевало в свое время в Афганистане, Нагорном Карабахе, сообщалось и об участии 5-й ОВДБ ССО Беларуси в войне в Ливии.

«Бацька» платит за лояльность

Лукашенко задолго до выборов перестраховался и по поводу лояльности спецназовцев к себе. 24 июля он приехал в пятую бригаду Сил спецопераций с инспекционной поездкой. Источники сообщают, что президент не только смотрел на новую форму и вооружение, но и обещал спецназовцам отдельные выплаты за лояльность.

Якобы речь шла о 5 тыс. белорусских рублей каждому (примерно 57 тыс. грн). Информация не афишировалась среди других силовых ведомств страны. Одна из версий наблюдателей — Лукашенко может применить ССО на тот случай, когда ему откажутся подчиняться части КГБ.

Между тем росСМИ сообщили, что власти Беларуси передали России 32 задержанных боевиков частной военной компании «Вагнера», задержанных накануне выборов. Экстрадиции в Украину наемников, которые воевали за боевиков так называемых ДНР и ЛНР, ожидать уже не стоит.