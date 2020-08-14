Беларусь передала России задержанных «вагнеровцев»

В Беларуси недавно задержали 32 наемников из России, фото: Sputnik.by

https://racurs.ua/n142501-belarus-peredala-rossii-zaderjannyh-vagnerovcev.html

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России передали 32 российских наемников из частной военной компании «Вагнера», задержанных 29 июля на территории Беларуси.

Об этом заявили в Генпрокуратуре РФ, сообщает агентство ТАСС.

Еще один задержанный в тот день в Беларуси наемник продолжает оставаться на территории этой страны. Он, кроме российского, имеет также и белорусское гражданство.

В Следственном комитете Беларуси в начале июня заявляли, что в отношении задержанных наемников осуществляется расследование по статье о подготовке к массовым беспорядкам. Президент Беларуси Александр Лукашенко тогда заявлял, что задержанные наемники были лишь первой группой из около 200 человек, которые должны были прибыть на территорию страны.

Напомним, среди задержанных наемников были лица, которые в составе вооруженных подразделений российско-террористических войск участвовали в боевых действиях на Донбассе. Украина 11 августа направила в Беларуси запрос на их экстрадицию.