Білорусь передала Росії затриманих «вагнерівців»

У Білорусі нещодавно затримали 32 найманців із Росії, фото: Sputnik.by

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Росії передали 32 російських найманців із приватної військової компанії «Вагнера», затриманих 29 липня на території Білорусі.

Про це заявили у Генпрокуратурі РФ, повідомляє агентство ТАСС.

Ще один затриманий того дня в Білорусі найманець продовжує залишатися на території цієї країни. Він, окрім російського, має також і білоруське громадянство.

У Слідчому комітеті Білорусі на початку червня заявляли, що щодо затриманих найманців здійснюється розслідування за статтею про підготовку до масових заворушень. Президент Білорусі Олександр Лукашенко тоді заявляв, що затримані найманці були лише першою групою з близько 200 осіб, які мали прибути на територію країни.

Нагадаємо, серед затриманих найманців були особи, які у складі збройних підрозділів російсько-терористичних військ брали участь в бойових діях на Донбасі. Україна 11 серпня направила до Білорусі запит на їх екстрадицію.