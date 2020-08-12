На затриманих «вагнерівців» чекає Україна — Венедіктова подала запит на екстрадицію

Бойовики ПВК "Вагнера". Фото: Lenta

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Екстрадиція «вагнерівців» до України може відбутися найближчим часом. Офіс генпрокурора звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь 11 серпня з проханням видати 28 осіб, що були затримані на кордоні Білорусі.

Бойовиків підозрюють у вчиненні злочинів на території України. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Наразі всім 28 особам, серед яких є дев’ятеро українців, було повідомлено про підозру в участі в терористичній організації за ч. 1 ст. 258−3 КК України. Шевченківський районний суд міста Києва вже обрав запобіжні заходи підозрюваним.

Слідство встановило, що затримані бойовики брали участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Питання щодо видачі бойовиків будуть вирішувати компетентні органи Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо про затримання 33 бойовиків підконтрольної Кремлю неофіційної ПВК «Вагнера» під Мінськом. Частина затриманих бойовиків воювали на Донбасі на боці окупантів і внесені до бази «Миротворця».

3 серпня Офіс генпрокурора скерував до Генпрокуратури Білорусі запит про тимчасовий арешт бойовиків. Білорусь поки офіційно не підтвердила свою згоду видати Україні бойовиків російської ПВК «Вагнера». У РФ вважають, що провина затриманих нічим не доведена.