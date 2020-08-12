Задержанных «вагнеровцев» ждет Украина — Венедиктова подала запрос на экстрадицию

ЧВК "Вагнера". Фото: Lenta

https://racurs.ua/n142390-zaderjannyh-vagnerovcev-jdet-ukraina-venediktova-podala-zapros-na-ekstradiciu.html

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Экстрадиция «вагнеровцев» в Украину может состояться в ближайшее время. Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь 11 августа с просьбой выдать 28 человек, которые были задержаны на границе Беларуси.

Боевиков подозревают в совершении преступлений на территории Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Сейчас всем 28 лицам, среди которых девять украинцев, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации по ч. 1 ст. 258−3 УК Украины. Шевченковский районный суд города Киева уже выбрал меру пресечения подозреваемым в виде ареста.

Следствие установило, что задержанные боевики участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР" Вопрос о выдаче боевиков будут решать компетентные органы Республики Беларусь.

Напомним, 29 июля стало известно о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной ЧВК «Вагнера» под Минском. Часть задержанных боевиков воевали на Донбассе на стороне оккупантов и внесены в базу «Миротворец».

3 августа Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков. Белорусь пока официально не подтвердила свое согласие выдать Украине «вагнеровцев». В РФ считают, что вина задержанных ничем не доказана.