Протести в Білорусі, фото: «Наша Ніва»

https://racurs.ua/ua/n142500-sankciyi-proty-bilorusi-vyrishyly-zaprovadyty-v-ies-zmi.html

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Санкції щодо офіційних осіб Білорусі вирішили запровадити міністри закордонних справ 27 країн Європейського Союзу.

Робочі групи складають відповідні списки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

За його словами, під час обговорення питання санкцій ніхто не виступав проти.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Низка громадян Білорусі вийшли у багатьох регіонах країни на акції протесту після завершення виборів, результати яких вони вважають сфальсифікованими.

Згодом світ облетіли кадри жорстокості, яку білоруські силовики проявляють до мітингувальників. Попри це, акції протесту в країні тривають, працівники багатьох великих підприємств приєдналися до страйку.

Нагадаємо, Центрвиборчком Білорусі сьогодні, 14 серпня, оголосив офіційні результати президентських виборів у країні. Згідно з ними, перемогу на виборах знову здобув чинний президент країни Олександр Лукашенко, який вперше очолив Білорусь у 1994 році.