Офіційні результати виборів оголосила ЦВК Білорусі

https://racurs.ua/ua/n142480-oficiyni-rezultaty-vyboriv-ogolosyla-cvk-bilorusi.html

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Остаточні підсумки виборів оголосили в Білорусі — 14 серпня Центральна виборча комісія сусідньої країни оголосила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка.

Всього на виборах проголосувало понад 5,81 млн осіб, під час дострокового голосування — 2,8 млн осіб.

Згідно з даними ЦВК Білорусі, голоси розподілилися наступним чином:

за Лукашенка — 80,1%;

за Тихановську — 10,1%;

за Дмитрієва — 1,21%;

за Канопацьку — 1,67%;

за Череченя — 1,14%;

проти всіх — 4,59%;

Дмитрієв, Черечень, Канопацька і Тихановська подали в ЦВК скарги про невизнання виборів. Їхні скарги було відхилено.

Водночас опозиційний кандидат Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, напередодні оголошення результатів волевиявлення у Білорусі закликала провести в усіх містах країни цими вихідними мирні мітинги, щоб зупинити насильство.

Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті… Давайте разом захистимо наш вибір, — наголосила Тихановська.

Нагадаємо, сьогодні багато заводів і підприємств Білорусі оголосили страйк. Таким чином громадяни реагують на результати виборів президента.