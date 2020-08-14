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Ракурс
Офіційні результати виборів оголосила ЦВК Білорусі

Офіційні результати виборів оголосила ЦВК Білорусі

14 сер 2020, 14:14
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Остаточні підсумки виборів оголосили в Білорусі — 14 серпня Центральна виборча комісія сусідньої країни оголосила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка.

Всього на виборах проголосувало понад 5,81 млн осіб, під час дострокового голосування — 2,8 млн осіб.

Згідно з даними ЦВК Білорусі, голоси розподілилися наступним чином:

  • за Лукашенка — 80,1%;

  • за Тихановську — 10,1%;

  • за Дмитрієва — 1,21%;

  • за Канопацьку — 1,67%;

  • за Череченя — 1,14%;

  • проти всіх — 4,59%;

Дмитрієв, Черечень, Канопацька і Тихановська подали в ЦВК скарги про невизнання виборів. Їхні скарги було відхилено.

Водночас опозиційний кандидат Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, напередодні оголошення результатів волевиявлення у Білорусі закликала провести в усіх містах країни цими вихідними мирні мітинги, щоб зупинити насильство.


Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті… Давайте разом захистимо наш вибір, — наголосила Тихановська.

Нагадаємо, сьогодні багато заводів і підприємств Білорусі оголосили страйк. Таким чином громадяни реагують на результати виборів президента.

Джерело: Ракурс


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