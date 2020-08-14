Офіційні результати виборів оголосила ЦВК Білорусіhttps://racurs.ua/ua/n142480-oficiyni-rezultaty-vyboriv-ogolosyla-cvk-bilorusi.htmlРакурс
Остаточні підсумки виборів оголосили в Білорусі — 14 серпня Центральна виборча комісія сусідньої країни оголосила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка.
Всього на виборах проголосувало понад 5,81 млн осіб, під час дострокового голосування — 2,8 млн осіб.
Згідно з даними ЦВК Білорусі, голоси розподілилися наступним чином:
за Лукашенка — 80,1%;
за Тихановську — 10,1%;
за Дмитрієва — 1,21%;
за Канопацьку — 1,67%;
за Череченя — 1,14%;
проти всіх — 4,59%;
Дмитрієв, Черечень, Канопацька і Тихановська подали в ЦВК скарги про невизнання виборів. Їхні скарги було відхилено.
Водночас опозиційний кандидат Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, напередодні оголошення результатів волевиявлення у Білорусі закликала провести в усіх містах країни цими вихідними мирні мітинги, щоб зупинити насильство.
Я прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті… Давайте разом захистимо наш вибір, — наголосила Тихановська.
Нагадаємо, сьогодні багато заводів і підприємств Білорусі оголосили страйк. Таким чином громадяни реагують на результати виборів президента.