Окончательные итоги выборов огласил ЦИК Беларуси — выборы в Беларуси

Окончательные итоги выборов огласил ЦИК Беларусиhttps://racurs.ua/n142480-okonchatelnye-itogi-vyborov-oglasil-cik-belarusi.htmlРакурс
Окончательные итоги выборов огласили в Беларуси — 14 августа Центральная избирательная комиссия соседней страны объявила о победе действующего президента Александра Лукашенко.
Всего на выборах проголосовало 5,81 млн человек, во время досрочного голосования — 2,8 млн человек.
Согласно данным ЦИК Беларуси, окончательные итоги выборов выглядят так:
за Лукашенко — 80,1%;
за Тихановскую — 10,1%;
за Дмитриева — 1,21%;
за Канопацкую — 1,67%;
за Череченя — 1,14%;
против всех — 4,59%.
Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Их жалобы были отклонены.
В свою очередь, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая уехала в Литву, накануне объявления результатов волеизъявления в Беларуси призвала провести во всех городах страны в эти выходные мирные митинги, которые помогут остановить насилие.
Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе… Давайте вместе защитим наш выбор, — подчеркнула Тихановская.
Напомним, сегодня многие заводы и предприятия объявили забастовку. Таким образом белорусы реагируют на результаты выборов президента.