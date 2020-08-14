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Ракурс
Окончательные итоги выборов огласил ЦИК Беларуси — выборы в Беларуси

Окончательные итоги выборов огласил ЦИК Беларуси

14 авг 2020, 14:14
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Окончательные итоги выборов огласили в Беларуси — 14 августа Центральная избирательная комиссия соседней страны объявила о победе действующего президента Александра Лукашенко.

Всего на выборах проголосовало 5,81 млн человек, во время досрочного голосования — 2,8 млн человек.

Согласно данным ЦИК Беларуси, окончательные итоги выборов выглядят так:

  • за Лукашенко — 80,1%;

  • за Тихановскую — 10,1%;

  • за Дмитриева — 1,21%;

  • за Канопацкую — 1,67%;

  • за Череченя — 1,14%;

  • против всех — 4,59%.

Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Их жалобы были отклонены.

В свою очередь, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая уехала в Литву, накануне объявления результатов волеизъявления в Беларуси призвала провести во всех городах страны в эти выходные мирные митинги, которые помогут остановить насилие.


Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе… Давайте вместе защитим наш выбор, — подчеркнула Тихановская.

Напомним, сегодня многие заводы и предприятия объявили забастовку. Таким образом белорусы реагируют на результаты выборов президента.

Источник: Ракурс


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