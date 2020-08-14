Окончательные итоги выборов огласил ЦИК Беларуси — выборы в Беларуси

https://racurs.ua/n142480-okonchatelnye-itogi-vyborov-oglasil-cik-belarusi.html

Ракурс

Окончательные итоги выборов огласили в Беларуси — 14 августа Центральная избирательная комиссия соседней страны объявила о победе действующего президента Александра Лукашенко.

Всего на выборах проголосовало 5,81 млн человек, во время досрочного голосования — 2,8 млн человек.

Согласно данным ЦИК Беларуси, окончательные итоги выборов выглядят так:

за Лукашенко — 80,1%;

за Тихановскую — 10,1%;

за Дмитриева — 1,21%;

за Канопацкую — 1,67%;

за Череченя — 1,14%;

против всех — 4,59%.

Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Их жалобы были отклонены.

В свою очередь, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая уехала в Литву, накануне объявления результатов волеизъявления в Беларуси призвала провести во всех городах страны в эти выходные мирные митинги, которые помогут остановить насилие.

Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе… Давайте вместе защитим наш выбор, — подчеркнула Тихановская.

Напомним, сегодня многие заводы и предприятия объявили забастовку. Таким образом белорусы реагируют на результаты выборов президента.