Бойню в Беларуси Зеленский назвал «эксцессами»

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Ракурс

Протесты в Беларуси впервые за несколько дней прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сделал акцент на освобождении украинских граждан, а о ситуации с протестами и выборами президента высказался очень обтекаемо.

При этом Зеленский назвал избиение людей и массовые задержания в Беларуси «эксцессами».

Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Каждый день случаются эксцессы, — написал глава государства в Фейсбук.

Он также сообщил об освобождении из СИЗО украинцев Евгения Васильева, Константина Реуцкого и Оксаны Алешиной.

По его словам, продолжаются переговоры об освобождении Романа Шишко, который находится в изоляторе в Бресте.

Напомним, что Зеленский прокомментировал бойню в Беларуси в начале этой недели. Тогда глава государства призвал коллегу, Александра Лукашенко, отказаться от уличного насилия и вести себя толерантно. Зеленский заявил, что только демократический подход позволит Минску найти выход из кризиса.