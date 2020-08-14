Акция «Защитим Стуса от Медведчука» проходит в Киеве

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Акция «Защитим Стуса от Медведчука» продолжается 14 августа — в день рассмотрения Дарницким районным судом Киева иска пророссийского нардепа Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat, которое издало книгу о легендарном украинце Василии Стусе.

Медведчук через суд пытается «защитить честь, достоинство и деловую репутацию, а также добиться опровержения недостоверной информации». Нардеп просит служителей Фемиды запретить изготовление и распространение книги «Дело Василия Стуса» и взыскать с Кипиани и издательства расходы на уплату государственной пошлины.

Кроме этого, Медведчук хочет добиться признания недостоверными фраз из книги:

«распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса — ред.) назначенный государством адвокат Медведчук»;

«шестерка коммунистической системы Медведчук»;

«зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?»;

«преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела»;

«боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?».

Напомним, в своей книге Кипиани рассказывал о процессе над Стусом в 1980 году. Медведчук тогда выступал государственным адвокатом выдающегося поэта-диссидента. Многие историки и свидетели тех событий утверждают, что Медведчук фатально повлиял на судьбу диссидента и обвиняют политика в нарушении норм адвокатской этики.

Журналист написал книгу о Стусе на основе архивных материалов бывшего КГБ о втором уголовном деле против поэта, возбужденном из-за его участия в Украинской Хельсинской группе и острой критике советской власти. Поэта как опасного рецидивиста тогда приговорили к 10 годам заключения и пяти годам ссылки, которую он отбывал в лагере особо строгого режима в Пермской области России.

Стус это заключение не пережил и умер 4 сентября 1985 года в карцере при подозрительных обстоятельствах.